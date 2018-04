Sidi Bel Abbès : Un concours de la plus belle école à Sidi Lahcène

Réagissez

Main dans la main pour une belle école» est le thème significatif d’un intéressant concours qui a été lancé dans la daïra de Sidi Lahcène, localité située à quelques kilomètres de Sidi Bel Abbès.

Vingt et une écoles primaires prennent part à la compétition qui est supervisée par un jury composé notamment des représentants de la daïra, de l’APC, de l’Association des parents d’élèves et du mouvement associatif local.

Abstraction faite du volet purement pédagogique, la sélection des établissements en lice doit prendre en ligne de compte les critères liés particulièrement aux façades et devantures des édifices, à l’état des cours de récréation, la situation des salles de classe, les conditions de fonctionnement des cantines scolaires, l’hygiène et la salubrité des lieux, l’entretien des espaces verts et autres (sanitaires, chauffage, etc.).

Les résultats du concours, dont l’objectif majeur est de contribuer à l’amélioration constante et permanente de la situation prévalant dans les établissements scolaires, seront proclamés à l’occasion de la célébration, le 16 avril, de la Journée nationale du Savoir.