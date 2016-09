Sidi Bel Abbès : Un centre pour enfants autistes en projet

Réagissez

L’association humanitaire chargée des enfants autistes de Sidi Bel Abbès vient d’acquérir une assiette foncière de 4000 m2 pour la réalisation d’un centre d’accueil et de prise en charge multiforme de cette catégorie infantile.

Premier du genre en Algérie, l’établissement qui sera édifié dans les environs immédiats du faubourg de Sidi Djillali, sera encadré par un personnel spécialisé (psychologues, éducateurs, psychopédagogues, etc.) qui aura à piloter diverses structures complémentaires, à l’instar des unités de psychomotricité, de communication, de graphisme, d’orthophonie, et autres.

Selon le docteur Kouider Benhaouidga, chargé du volet «Communication et pédagogie» de ladite association, le futur centre dont la clé de voûte reposera fondamentalement sur la prise en charge et le suivi individualisé des enfants autistes, sera également doté de divers espaces de loisirs et de détente où ces derniers s’adonneront à une variété d’activités récréatives et de jeux éducatifs qui seront animés par des moniteurs et autres éducateurs spécialisés.

En somme, conclura l’interlocuteur, «il s’agit de mettre en place graduellement toutes les conditions requises pour le développement des facultés d’adaptation des enfants autistes en vue de leur permettre de s’insérer progressivement dans l’environnement social».