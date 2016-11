Sidi Bel Abbès : Un boucher écroué pour pratiques illégales

Réagissez

Un boucher exerçant au quartier Benhamouda, à Sidi Bel Abbès, a été mis en examen, vendredi, pour préparation et commercialisation de charcuterie «impropre à la consommation humaine», a indiqué, hier, une source judicaire.

Quelque 25 kilogrammes de produits destinés à masquer l’odeur de la viande faisandée et utilisés généralement pour «la conservation des cadavres humains» ainsi qu’une quantité importante de saucisses (merguez) ont, en effet, été saisis par les services de police suite à des réclamations formulées par plusieurs consommateurs. Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause, âgé de 44 ans, aurait eu recours à une substance chimique utilisée dans les morgues pour l’embaumement des cadavres. L’enquête diligentée par les services de la direction du commerce a, par ailleurs, révélé que les échantillons de merguez soumis à des analyses, présentaient un danger pour la santé du consommateur. Deux autres personnes, soupçonnées de complicité, ont été auditionnées par le magistrat instructeur et assignées à comparaison pour la semaine prochaine.