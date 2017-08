Sidi Bel Abbès : Trois suicides en moins de dix jours

Réagissez

Un homme âgé d’une quarantaine d’années s’est donné la mort lundi dans la localité de Ben Badis, située à 50 kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

La dépouille de la victime, qui s’est pendue à l’aide d’un morceau de tissu, a été transférée par les équipes de la Protection civile à la morgue de l’hôpital. Quelques jours auparavant, deux personnes de sexe masculin ont mis fin à leurs jours par pendaison. Agée de 24 ans, l’une des victimes a été retrouvée pendue à un arbre sur l’axe routier reliant les communes rurales de Téghalimet et Merrine, tandis que l’autre, un quinquagénaire, s’est jetée du deuxième étage d’un immeuble situé dans la localité de Tabia. Par ailleurs, une sexagénaire résidant dans la ville de Sidi Bel Abbès a tenté de se donner la mort en absorbant des substances nocives. Evacuée au service des urgences médico-chirurgicales du CHU de Sidi Bel Abbès, la dame a été sauvée consécutivement à des soins intensifs. Il est utile de signaler que cinq autres cas de suicide ont été recensés à Sidi Bel Abbès durant l’année 2017. Parmi les infortunées victimes, figurent quatre hommes et une femme qui sont passés à l’acte sous l’emprise de troubles dépressifs et autres motifs de désespoir.