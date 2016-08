Réagissez

Avec plus de 500 hectares de forêt, broussailles et autres maquis ravagés par les feux survenus depuis le 1er juin dernier, Sidi Bel Abbès figure, tout comme l’année précédente, parmi les wilayas les plus touchées par la fréquence de tels sinistres.

En effet, une vingtaine de foyers d’incendie ont été dénombrés, jusqu’alors, dans les différents massifs forestiers qui, en termes chiffrés, s’étendent sur une superficie globale estimée à quelque 203 000 hectares. Les départs des feux, dont l’extinction a nécessité la mise en branle d’importants moyens humains et matériels, ont ciblé particulièrement les sites forestiers de Taoudmout, Ras El Ma et Sidi Ali Benyoub. Parmi les facteurs exogènes qui sont à l’origine de ces incendies et leur rapide propagation, on cite notamment la forte canicule, couplée au redoutable sirocco, qui ont sévi ces derniers temps dans la région.

Compte tenu de la multiplicité numérique de tels sinistres, qui menacent, outre mesure, l’important patrimoine forestier dont s’enorgueillit, à juste titre, la wilaya de Sidi Bel Abbès, la négligence humaine, voire le phénomène de la pyromanie ne sont, toutefois, pas à écarter. D’où l’impérieuse exigence d’«étoffer» le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt par la mise en place de cellules de veille et l’implication effective des populations locales et autres riverains des différents sites forestiers.