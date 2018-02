Sidi Bel Abbès : Onze dealers arrêtés

Réagissez

Un réseau composé de 11 trafiquants de drogue vient d’être neutralisé à Sidi Bel Abbès où il activait sur l’axe reliant les villes de Sfisef, Ras-El-Ma, Télagh, Mostéfa Ben Brahim et le chef-lieu de wilaya.

Particulièrement mobiles, les dealers s’évertuaient à approvisionner leur clientèle en utilisant, dans leurs incessants déplacements, des véhicules légers. C’est lors d’une opération de contrôle routinière effectuée dans la ville de Sidi Bel Abbès que les éléments de la sûreté urbaine ont intercepté, dans un premier temps, un véhicule de marque «Renault-Clio» à bord duquel circulaient trois individus dont la fouille corporelle leur a permis de mettre la main sur 430 grammes de kif traité. Auditionnés, les mis en cause n’ont pas tardé à dénoncer leurs acolytes qui, lors de leur arrestation, ont été trouvés en possession de trois kilogrammes de stupéfiants qu’ils s’apprêtaient à écouler sur le marché local et d’une somme de 270.000 dinars provenant vraisemblablement de la vente de drogue. En remontant la filière, les enquêteurs ont également confisqué deux autres véhicules utilitaires de types «Peugeot-505» et «Renault-18» utilisés par les dealers qui ont été déférés devant le parquet de Sidi Bel Abbès pour détention et commercialisation de stupéfiants.