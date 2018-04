Sidi Bel Abbès : Levée du gel pour la réalisation de polycliniques

Réagissez

Alors qu’ils étaient, depuis longtemps, en quête d’une hypothétique amélioration de la couverture sanitaire qui laisse à désirer, les habitants des communes rurales de Tessala et Mostéfa Ben Brahim ne pouvaient espérer mieux de la levée du gel sur certains projets inscrits jusqu’alors pour le compte du secteur de la santé de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Décidée sur la base d’un ordre de priorités dûment élaboré par les pouvoirs publics, la mesure que d’aucuns qualifient de «salutaire» s’est, en effet, traduite par le déblocage systématique des fonds qui étaient initialement destinés au financement des travaux de réalisation et à l’équipement d’une polyclinique dans chacune des communes précitées.

Des polycliniques qui, réclamées depuis plusieurs années, devraient combler, un tant soit peu, le flagrant déficit en infrastructures sanitaires auquel font face les populations locales, particulièrement les malades et leurs proches, contraints, le plus souvent, à se rendre dans des villes avoisinantes à la recherche de soins. Il est, cependant, utile de signaler que, selon des prévisions établies par le secteur de la santé, une polyclinique devrait être mise en service dans la commune rurale de Lamtar durant le premier semestre de l’année en cours, tandis que les travaux de construction de deux autres projets similaires seraient lancés dans les cités El Makam et Sorecor de Sidi Bel Abbès avant la fin de l’année 2018.