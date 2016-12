Sidi Bel Abbès : Les médecins résidents du CHU reconduisent leur grève

Réagissez

Le syndicat des médecins résidents du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Hassani Abdelkader a reconduit, hier, à l’issue d’une assemblée générale, son mouvement de protestation hebdomadaire initié depuis un mois. Les patriciens de la santé publique ont, lors de cette assemblée, procédé à l’évaluation de leur mouvement de protestation et réitéré leurs principales revendications ; à savoir, le renforcement de la sécurité et la mise en place d’un poste de police dans l’enceinte de l’hôpital. Le syndicat s’est ainsi prononcé pour la poursuite de la grève cyclique hebdomadaire jusqu’à satisfaction de ses revendications. Il a, également, dénoncé les incidents survenus au cours du sit-in observé avant-hier à l’intérieur de l’hôpital et les propos «malveillants» émanant de certaines personnes travaillant à l’hôpital. Selon les responsables du syndicat, «la non satisfaction des revendications des médecins aura pour conséquence le recours à d’autres actions ; à savoir, l’organisation d’une marche vers le siège de la wilaya et un sit-in au niveau du siège du ministère de la Santé». Signalons que le syndicat des médecins résidents a renouvelé son engagement à assurer, lors de cette grève, un service minium des gardes et au niveau des urgences médico-chirurgicales.