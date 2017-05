Réagissez

«Les malades atteints de la sclérose en plaque (SEP), une pathologie évolutive d’origine nerveuse, sont pénalisés par l’absence de neurologues au centre hospitalo-universitaire de Sidi Bel Abbès.»

C’est ce que vient de révéler la présidente Assia Zaïdi de l’association humanitaire El Michtak, chargée de porter aide et assistance aux patients, qui n’a pas manqué de préciser que, faute de médecins spécialistes, le service de neurologie du CHU demeure, depuis longtemps, cruellement fermé aux malades.

Une situation fort préjudiciable qui ne fait que compliquer davantage l’état de précarité dans lequel sont confinés les patients en proie à cette lourde pathologie qui nécessite, outre mesure, une prise en charge médicale constante et permanente. «Pourtant, a-t-elle confié, non sans amertume, l’association avait pris acte, voilà plus de deux années déjà, d’une promesse d’affectation d’une équipe de neurologues pour le compte de l’établissement hospitalier.»

Une promesse «réconfortante», mais malheureusement non tenue qui, formulée par la tutelle, avait suscité, alors, chez les malades un brin d’espoir qui leur permettrait de sortir quelque peu de l’anonymat et de l’indifférence dans lesquels ils se débattent alors qu’ils sont issus, pour la plupart, de franges sociales vulnérables.

Réputée pour son ferme engagement aux cotés des malades, l’interlocutrice, visiblement combative, n’a pas hésité à lancer un ultime appel pour une salutaire réouverture du service de neurologie qui assurerait aux patients le traitement et le suivi médicaux requis pour limiter, autant que faire se peut, les risques d’aggravation de cette maladie chronique et invalidante.