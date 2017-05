Sidi Bel Abbès : Les entreprises du BTPH au bord de la faillite

Réagissez

Le secteur du BTPH à Sidi Bel Abbès n’a pas terminé de manger son pain noir. «Certaines entreprises n’ayant pas encaissé leur dû depuis 8 mois sont pratiquement en cessation de paiement.

Des centaines de chantiers sont à l’arrêt et les compressions d’effectifs se multiplient», révèlent à El Watan des promoteurs qui viennent de saisir, par le biais d’une pétition, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, sur la situation critique que connaît le secteur du bâtiment. Ces mêmes promoteurs ont profité, la semaine passée, du passage à Sidi Bel Abbès du président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad, pour dénoncer la mise à mort de dizaines d’entreprises locales à travers l’octroi par les services de la wilaya de marchés de gré à gré à des sociétés, à qualification égale, domiciliées dans des wilayas limitrophes. «Pourtant, l’outil de réalisation dans la wilaya est aussi performant que celui ramené d’autres wilayas, sinon plus», s’insurgent ces promoteurs.

Selon eux, le président du FCE s’est montré surpris par la disqualification d’entreprises locales employant des milliers de travailleurs. Il s’est engagé, d’ailleurs, à saisir les plus hautes autorités du pays pour que soit rétablie la procédure réglementaire d’avis d’appel d’offres dans la répartition de la commande publique. Outre le recours au gré à gré, ces promoteurs ne comprennent toujours pas le sens à donner à la directive verbale du wali, Tahar Hachani, instruisant le comité des marchés publics de la wilaya à rejeter tout cahier de charges ne comportant pas la qualification catégorie 6 ou 7 comme condition d’éligibilité, et ce, quel que soit le montant du marché. «Le wali a même ordonné à certains maîtres d’ouvrage d’exiger ces catégories pour des travaux de deux millions de dinars. Cette décision arbitraire ne pourra que disqualifier un nombre important d’entreprises locales dont la majorité détient la catégorie 4 et moins», lit-on dans la requête adressée à Sellal. Qualifiant cette directive de mesure «discriminatoire» vis-à-vis de beaucoup d’entreprises qui sont devenues, avec le temps, des créateurs de richesses et des pourvoyeurs d’emplois, les signataires de la pétition appellent le Premier ministre à rétablir cette situation de non-droit. A en croire certains promoteurs, le maintien de ces mesures pénalisantes pour tout le secteur du BTPH pourrait les amener à recourir à d’autres moyens de protestation à quelques jours du scrutin du 4 mai.