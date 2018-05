Sidi Bel Abbès : Les cancéreux auront leur structure d’accueil

Réagissez

Après plusieurs mois de tergiversations et autres atermoiements peu rassurants, une parcelle de terrain a été, enfin, mise à la disposition du mouvement associatif activant à Sidi Bel Abbès pour la réalisation de la fameuse «Dar Errahma», un édifice destiné à l’hébergement des malades cancéreux issus des wilayas environnantes. Une décision salutaire qui n’a pas été sans soulager bon nombre de militants associatifs, puisqu’elle a levé définitivement le doute qui, les promesses évasives aidant, commençait à entourer le projet humanitaire qui leur tient particulièrement à cœur.

Bien décidés à aller jusqu’au bout de leur objectif de solidarité, les acteurs issus des différentes associations locales comptent entreprendre, dès à présent, de multiples actions d’information et de sensibilisation afin de rallier à leur cause les bienfaiteurs et les donateurs privés qui, eu égard au caractère purement philanthropique du projet, n’hésiteront certainement pas à «casser la tirelire» pour faire œuvre utile. Il y a lieu de signaler que l’idée de construire une maison d’accueil au profit des malades cancéreux et leurs accompagnateurs avait germé dans les milieux associatifs locaux juste après le lancement des travaux de réalisation du centre anti-cancer (CAC) de Sidi Bel Abbès, dont la mise en service remonte à une dizaine mois seulement.