Sidi Bel Abbès : Les artisans se plaignent de la concurrence déloyale

Quoique satisfaits de la bonne organisation de l’exposition-vente de produits de l’artisanat (habillement, maroquinerie, poterie, bijouterie, etc.) qui vient de s’ouvrir dans l’enceinte de la coupole de Sidi Bel Abbès, des exposants n’en ont pas moins caché leur appréhension quant aux contraintes majeures auxquelles ils sont manifestement confrontés.

Des contraintes qualifiées de «persistantes» qui, selon leurs dires, risquent de devenir, à terme, fort préjudiciables à l’activité artisanale dans sa diversité. L’une des principales hantises communes aux artisans est liée, en premier lieu, à l’insuffisance, voire l’absence de la matière première. Lorsque celle-ci est disponible, elle est cédée inconsidérément au prix fort, font-ils remarquer, en précisant que le coût élevé de la matière première se répercute immanquablement sur le prix de vente des produits, occasionnant du coup de multiples conséquences désavantageuses subies de plein fouet par les artisans (mévente, rétention de stocks, etc.). Rencontré sur les lieux, un artisan-bijoutier de la wilaya de Boumerdès a brossé un tableau peu rassurant dans lequel est confiné l’artisanat dans sa globalité, en évoquant la concurrence féroce générée par l’importation de bijoux de l’étranger, notamment de Chine.

Il affirmera, sans hésitation, que les articles vendus le plus souvent dans les circuits informels à des prix défiant toute concurrence sont, de toute évidence, de qualité moindre par rapport aux produits confectionnés localement. «Une situation qui, dira-t-il non sans amertume, fait craindre le pire pour l’avenir de l’artisanat traditionnel si des mesures concrètes ne sont pas prises à temps pour préserver et promouvoir conséquemment l’authenticité et la qualité des produits du terroir». Il y a lieu de signaler que la manifestation qui est organisée à l’initiative de la dynamique association L’étendard du patrimoine authentique de Sidi Bel Abbès regroupe, jusqu’au 30 novembre courant, une trentaine d’exposants versés dans la confection d’une variété de produits et articles d’artisanat traditionnel.