Sidi Bel Abbès : Le site abritant un salon artisanal ne fait pas l’unanimité

Le choix porté sur la maison de la culture Kateb Yacine de Sidi Bel Abbés, où se tient jusqu’au 30 avril courant le fameux Salon national de l’industrie artisanale et des métiers traditionnels, ne semble pas faire l’unanimité parmi les exposants potentiels.

Ceci pour la simple raison que le site qui, de par sa configuration et sa position, ne présente aucunement les normes requises pour l’activité commerciale.

Une situation imprévisible qui, accentuée par une communication quelque peu défaillante, s’est manifestement soldée par une faible affluence populaire en ce sens que la Maison de la culture est pratiquement éloignée du centre-ville, contrairement à la majestueuse coupole de Sidi Bel Abbès où était organisé habituellement ce genre de manifestation.

Appelée à juste titre le «nombril» de la cité de la Mekerra, la coupole qui est, en effet, située au cœur de la ville, est d’autant plus attractive que bon nombre d’habitués lui prêtent une vocation typiquement commerciale. Seulement, en raison de divers travaux d’aménagement et de restauration dont elle fait l’objet, la coupole n’a pu abriter, au grand dam des participants, le Salon de l’industrie artisanale et des métiers traditionnels qu’organise annuellement l’association dénommée l’Etendard du patrimoine authen-tique.