Sidi Bel Abbès : Le Groupe Hasnaoui signe une convention avec l’ANSEJ

Une convention pour le développement de l’activité menuiserie de bois et d’aluminium a été signée, hier, à Sidi Bel Abbès, entre l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et la société Menuiserie de la Mekerra (MDM), filiale du Groupe des sociétés Hasnaoui.

La cérémonie de signature s’est déroulée à la Maison de la culture Kateb Yacine en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, à l’occasion du Salon local de la micro-entreprise. Cinq micro-entreprises de la ville de Sidi Bel Abbès spécialisées en menuiserie devront ainsi procéder, en vertu de cette convention, à la commercialisation et la pose des produits de la filiale MDM. Celle-ci, créée en partenariat avec l’espagnol Alfonso Arriba, est spécialisée dans la production de portes, placards, faux-plafonds et revêtements muraux, en s’appuyant sur des méthodes et des installations de dernière génération. «Il s’agit du premier partenariat du genre entre un Groupe privé et de jeunes bénéficiaires des aides à l’emploi dans le cadre du dispositif ANSEJ», estime le directeur local de l’Agence de soutien à l’emploi. Selon lui, cette convention, qui sera étendue dans les mois prochains à plusieurs micro-entreprises à travers une vingtaine de wilayas du pays, vise essentiellement à favoriser davantage le développement du partenariat avec des Groupes privés.

«La convention offre également à contribution les transporteurs financés par l’ANSEJ dans la mise en œuvre de ce partenariat», ajoute-t-il. Actuellement, un grand nombre de bénéficiaires de projets dans le cadre de l’ANSEJ se trouvent en difficulté en raison de l’absence d’opportunités en matière de prestation de services. C’est le cas notamment d’ateliers de menuiserie et de jeunes ayant opté pour le transport de marchandises.