Sidi Bel Abbès : Le désenchantement des artistes plasticiens d’El Basma

Alors qu’ils espéraient fêter leur journée (nldr : journée de l’artiste qui se tient annuellement le 8 juin) dans une ambiance qui sied à l’événement, les artistes-peintres de l’association des arts plastiques El Basma de Sidi Bel Abbès ont vite déchanté puisque leur exposition picturale dans laquelle ils se sont tant investis, a été purement et simplement «boudée» par les responsables locaux.

Visiblement désappointé par cette situation, Farid Daz, président de ladite association, n’a pas mâché ses mots en disant que «l’absence totale des autorités locales a créé une atmosphère de malaise et suscité beaucoup d’interrogations», avant de se demander dans la foulée : «Pour quelle raison l’artiste-plasticien ne mérite pas d’être pris en considération même le jour de sa fête nationale ?»

Pointant du doigt le secteur culturel, il s’est interrogé, non sans amertume, sur la place de l’art plastique au niveau de la direction de la culture qui, dira-t-il, a été absente durant toutes les expositions organisées par l’association El Basma, y compris celle consacrée à l’enfance».

Fidèle à sa tradition, l’association El Basma s’est impliquée dans la célébration de la journée nationale de l’artiste en organisant, dans la galerie d’arts de la Maison de la culture Kateb Yacine de Sidi Bel Abbès, une intéressante exposition composée de quelque 90 œuvres parmi lesquelles figurent notamment des sculptures, des aquarelles et une variété de tableaux picturaux.

Une pléiade de 31 artistes-peintres, et non des moindres, y ont pris part à l’image de Mohamed Moulay, Noureddine Mokèdès, Baghdad Nekrouf, Abdelkader Hanifi, Yassine Merzoug, Mohamed Krour, et tant d’autres. Des plasticiens versés dans une mosaïque de styles allant du réalisme et l’impressionnisme au cubisme et l’expressionnisme en passant par le symbolisme et l’abstrait.