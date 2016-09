Sidi Bel Abbès : Le conflit perdure au marché de gros

Réagissez

Le sort du directeur du marché de gros de fruits et légumes de Sidi Bel Abbès, contesté par des mandataires, sera scellé le 10 août prochain, date à laquelle devraient se réunir, à cet effet, les membres du conseil d’administration de l’établissement commercial.

La genèse du conflit qui couvait de manière latente entre les antagonistes remonte à quelques semaines lorsque le collectif des mandataires, contestant formellement les conditions de gestion et de fonctionnement dudit marché, n’ont pas hésité à demander purement et simplement le départ du directeur auquel ils reprochent «diverses carences à l’image de l’autoritarisme, l’incompétence, et autres». Assortie d’une succession de sit-in, la revendication s’est finalement soldée par la nomination d’un intérimaire chargé de traiter les affaires courantes. Une décision inattendue qui, du reste, n’a pas été du goût des contestataires qui, pour exprimer leur refus catégorique d’une telle mesure, ont dû recourir à un énième sit-in en exigeant la désignation officielle et définitive d’un gestionnaire de l’établissement. Face à cette situation inextricable qui risquait à tout moment d’aboutir à une préjudiciable paralysie du marché, les autorités communales de la ville de Sidi Bel Abbès ont opté pour la désignation d’un directoire de quatre membres auxquels a été confiée la gestion de l’établissement en attendant la fameuse réunion du conseil d’administration qui aura la lourde tâche de statuer sur

l’affaire.