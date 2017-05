Sidi Bel Abbès : Le conflit entre les étudiants et l’administration se durcit

Réagissez

Alors que les étudiants inscrits en master, option hydraulique, de l’université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès, observent, depuis mercredi dernier, un débrayage d’une durée indéterminée, aucune solution ne semble se profiler à l’horizon. Redoutant vraisemblablement l’impitoyable spectre du chômage et du désœuvrement, les grévistes ont, alors, jugé utile de prendre résolument les devants en revendiquant, dès à présent, des assurances quant à leur avenir socioprofessionnel (emploi, débouchés, perspectives, etc.). A cet effet, ils réclament expressément la mise en œuvre pressante d’une procédure d’équivalence de leurs diplômes avec les autres titres délivrés aux étudiants à l’issue de leur cursus universitaire (génie mécanique, génie civil, etc.). Une procédure, soulignent avec insistance les futurs hydrauliciens, qui leur permettrait de postuler aux différents concours de recrutement organisés pour le compte de divers secteurs d’activités socio-économiques.