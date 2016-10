Sidi Bel Abbés : Le Cnapest organise un rassemblement

Réagissez

Le bureau local du Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest) compte observer, aujourd’hui à partir de 10h, un rassemblement devant la direction de l’éducation de la wilaya de Sidi Bel Abbès pour protester contre l’agression de l’enseignant Khalil Zakaria, indique un communiqué du Conseil.

Selon Bedjaoui Mohamed Fouad, coordinateur local du Cnapest, l’enseignant en question a «été agressé par le directeur du lycée Okbi Ali, lequel n’a toujours pas fait l’objet de sanctions de la part de la direction de l’éducation». L’affaire, qui remonte à plusieurs semaines, a provoqué l’indignation du corps enseignant. Les rédacteurs du communiqué appellent à la suspension du directeur du lycée en s’appuyant sur l’article 181 de la Fonction publique du 15 juillet 2016. Ils dénoncent, en outre, «l’inaction de la direction de l’éducation qui, en plus de faire la sourde oreille à nos différentes revendications, n’a toujours pas pris de mesure quant à cette affaire».

Le sit-in devrait également permettre d’amorcer la campagne de sensibilisation en perspective de la grève nationale fixée les 17, 18, 24 et 25 octobre et à laquelle appelle le Cnapest. Pour M. Bedjaoui, le Cnapest tient particulièrement à l’adhésion de tous les enseignants pour défendre leurs acquis et à la préservation du pouvoir d’achat qui, ajoute-t-il, risque de se détériorer encore plus au vu des nouvelles dispositions contenues dans la loi de finances 2017.