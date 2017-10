Sidi Bel Abbès : La police s’investit dans le langage des signes

Réagissez

Pour leur permettre de mieux communiquer avec les malentendants et autres personnes atteintes de surdité, trente-cinq policiers viennent d’entamer, à Sidi Bel Abbès, une session de formation portant sur le langage des signes. Trois mois durant, les éléments de la sûreté auront donc à s’imprégner des règles et rudiments de base de ce mode de communication destiné précisément à améliorer les conditions d’accueil des malentendants et à faciliter les contacts avec cette catégorie sociale. Pour ce faire, les experts chargés d’encadrer le cycle de formation s’attellent à prodiguer aux apprenants des cours théoriques qui sont ponctués de divers exercices et démonstrations pratiques. S’intégrant dans une optique de consolidation et de diversification du processus de formation élaboré au profit des éléments de la sûreté nationale, la session de formation sera sanctionnée par des séances d’évaluation des connaissances acquises par les policiers en vue de leur application sur le terrain.