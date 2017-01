Sidi Bel Abbès : La plantation de palmiers sur le tracé du tramway fait polémique

Réagissez

La plantation de palmiers tout au long du tracé du tramway de Sidi Bel Abbès, déjà entamée au centre-ville, continue de susciter la controverse chez de nombreux citoyens.

Des associations de protection de l’environnement ont appelé, hier, à une rencontre sur l’opportunité de planter des palmiers en alignement en lieu et place des espèces bien plus adaptées à l’espace urbain. Selon Ayadoun Sidi Ahmed, la plantation de palmiers ne fait nullement l’unanimité et «mérite que cette question soit débattue de manière objective et responsable par les citoyens et les représentants du mouvement associatif». «Les palmiers sont généralement plantés devant les édifices publics (municipalité, placettes,…) comme repère, mais jamais comme arbres d’alignement. Déjà qu’on a du mal à entretenir et élaguer les quelques palmiers centenaires qui existent encore, voilà qu’on veut transformer le centre-ville en une immense oasis», considèrent des habitants du centre-ville.

D’après les avis recueillis, l’uniformisation des paysages urbains dépouille l’identité de la ville de Sidi Bel Abbès, où le platane et le caroubier sont les espèces les plus adaptées. Ils rappellent, à ce propos, que chaque grande artère se distinguait par l’alignement d’une espèce bien distinguée. «Les palmiers servaient uniquement de décor au centre-ville», précisent-ils. L’entreprise réalisatrice du tramway prévoit la plantation de 2000 arbres, dont la majorité est constitué de palmiers payés au prix fort. L’expérience récente des palmiers repiqués sur l’esplanade de la Macta constitue, de l’avis général, un véritable fiasco, du moment que plusieurs sujets ont dépéri pour diverses raisons. Il y a lieu de signaler que la gestion des espaces verts et de périmètres boisés dans la ville de Sidi Bel Abbés a, de tout temps, été au cœur des préoccupations de la population locale. Ces dernières années, des initiatives multiples ont été lancées par bon nombre d’organismes.

D’après la commission communale chargée des espaces verts, quelque 4500 arbres ont été plantés, en 2014, dans plusieurs endroits la ville. Et parmi ces espèces figuraient, majoritairement, le peuplier, le platane, le troène du Japon, le washingtonien. Le débat est ouvert.