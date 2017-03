Sidi Bel Abbès : La musique andalouse à l’honneur

Réagissez

La maison de la culture Kateb Yacine de Sidi Bel Abbès a abrité la 3e édition du «Printemps musical andalou», qui a vu la participation de talentueux ensembles artistiques de Tlemcen, Mostaganem, Oran, Nedroma et Sidi Bel Abbès. Trois jours durant, le public, visiblement friand de ce genre musical, s’est allègrement délecté des sublimes chansons interprétées avec brio par des troupes de renom, à l’image de Ahbab Cheikh Larbi Bensari, Nassim El Andalous, El Mouwahidia, Nadi El Hillal, Ahbab Belkhodja et Cheikh Redouane Bensari. Organisée sous le thème évocateur «Patrimoine et authenticité», le Printemps musical andalou aura été, de l’aveu même des inconditionnels de cet art ancestral, «un succès avéré tant sur le plan de l’organisation que du magnifique répertoire présenté par les troupes artistiques tout au long de la manifestation». Une manifestation qui se veut simultanément un hommage aux illustres maîtres de la chanson andalouse et une sérieuse option pour l’impérative préservation du magnifique, et non moins intarissable, patrimoine musical légué aux générations montantes.