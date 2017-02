Sidi Bel Abbès : L’ex-Comptoir d’escompte sera rénové

Réagissez

Tombé littéralement en désuétude depuis de longues années, l’ex-Comptoir d’escompte de Sidi Bel Abbès, un immeuble de prestige qui abritait le service des Domaines et la Recette postale, a, finalement, été intégré dans le fameux programme de restauration qui devrait cibler, au fur et à mesure, l’ensemble du vieux bâti. Confiés à une entreprise spécialisée, les travaux de réhabilitation, qui sont à leur première phase, porteront sur la rénovation de la façade et des structures intérieures (hall, bureaux, guichets, salle d’archives, étanchéité, etc.). «Des travaux qui, tient-on cependant à souligner, seront entrepris par petites touches afin de préserver méticuleusement la physionomie originale de cet ancien organisme bancaire».

Construit au début du siècle dernier, l’immeuble, qui offrait, autrefois, l’image d’une véritable œuvre architecturale, fait partie d’un ensemble d’édifices, qui, laissés à l’abandon, ont connu le même sort (châteaux, manoirs, résidences de luxe, etc.). On citera les fameux châteaux Bastide, Perrin, Bellat et autres somptueuses bâtisses qui n’en finissaient pas de se dégrader sous le regard tout aussi désappointé des simples passants que des militants associatifs locaux.