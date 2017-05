Sidi Bel Abbès : L’association El Basma s’ouvre sur le monde

Réagissez

Une charte d’amitié et de coopération artistique a été signée, à Sidi Bel Abbès, entre l’association locale des arts plastiques El Basma et La Palette du monde, une association culturelle internationale basée en France. Selon les termes du document, les deux associations ont toute latitude d’organiser mutuellement des échanges culturels et artistiques et de promouvoir des manifestations et autres rencontres événementielles, à l’instar des festivals, expositions, regroupements, stages de perfectionnement, etc. El Basma et La Palette du monde auront également à échanger des informations sur leurs expériences respectives, leurs parcours artistiques et les perspectives d’avenir quant au développement de l’animation culturelle dans son ensemble.