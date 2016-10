Sidi Bel Abbès : L’artiste peintre Halilou Larbi expose

Réagissez

La maison de la Culture Kateb Yacine a accueilli, cette semaine, une intéressante exposition picturale de l’artiste Halilou Mohamed Larbi sous le thème : «Tu te crois une minuscule particule et en toi s’est enfoui le grand univers».

Quarante-sept œuvres de cet artiste peintre, natif de Aïn Sefra, ont été exposées à la galerie d’art. Organisée par l’association El Basma des arts plastiques, cette exposition fait suite à la participation de Halilou Mohamed à la «Khaïma» des arts plastiques organisée, en 2014, à Sidi Bel Abbès. Utilisant une technique mixte acrylique collage/encre, l’artiste inscrit son travail dans un style abstrait, sobre et perfectionniste, qui a quelque chose de soufi. A travers ses œuvres et ses recherches en peinture, l’artiste rend hommage à tous ceux qui, à travers les âges, ont contribué à enrichir les connaissances, toutes disciplines confondues, et qui ont vécu et partagé avec toute l’humanité le savoir, la sagesse, les valeurs morales, les vrais sens de l’humanisme.

«Les peintures invitent à une contemplation profonde et philosophique sur nous-mêmes, notre existence, nos souvenirs, nos espoirs, nos inquiétudes, nos angoisses, nos ambitions, voire même nos déceptions et nos déchirures enfouies au fond de notre conscience ou de notre subconscient», a rappelé Halilou lors du vernissage de cette exposition. Et d’ajouter : «Les couleurs, les gestes, les contrastes, les clairs-obscurs, c’est un langage différent avec des expressions particulières qui reflètent à la fois ce que nous sommes et dévoilent à la fois nos meilleurs souvenirs et nos malheurs». Diplômé de l’Ecole nationale des Beaux-arts d’Oran en 1988, Halilou Mohamed Larbi a également fait ses classes à l’Ecole supérieure des Beaux-arts d’Alger et celle de Lyon. Il est actuellement conseiller culturel à la direction de la Culture de Naâma.