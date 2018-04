Sidi Bel Abbès : L’APC mise sur l’éclairage en LED

Réagissez

«L’ensemble du réseau d’éclairage public de la ville de Sidi Bel Abbès est vétuste et nécessite d’être modernisé, notamment à travers l’introduction d’équipements en LED», a indiqué, hier, le P/APC de la commune du chef-lieu de wilaya, Tewfik Adda Boudjellal, à l’issue d’une des nombreuses opérations de réfection du réseau d’éclairage public effectuées depuis plus de quatre mois sur le territoire de la commune.

Le service des travaux de l’APC a, jusqu’ici, procédé au remplacement de points lumineux et autres équipements électriques à travers près de 200 quartiers, cités et placettes publiques de la ville, précise le P/APC. Selon lui, un planning mensuel a été adopté par l’exécutif communal afin de cibler les quartiers nécessitant en priorité une remise à niveau du réseau, recourant essentiellement aux moyens humains et matériels de l’APC.

«Nous envisageons, dans un premier temps, de réhabiliter l’ensemble du réseau d’éclairage public avant d’entamer le remplacement des lampes à mercure par des luminaires LED», explique-t-il. Le réseau, comprenant quelque 750 transformateurs et 17 000 points lumineux, ne comprend que 5% d’équipements d’éclairage en LED. «L’Assemblée communale a, depuis son installation, adopté le principe de remplacer toutes les lampes actuelles du réseau d’éclairage public par des lampes LED», souligne notre interlocuteur.

Pour lui, le plan de modernisation de la ville, tracé par l’actuel exécutif communal, implique nécessairement l’utilisation d’équipements à faible consommation d’énergie et une généralisation graduelle de l’utilisation de panneaux photovoltaïques. «La localité de Sidi Bel Abbès fait déjà partie des villes pilotes ayant recours à l’énergie solaire pour l’éclairage public», rappelle-t-il.