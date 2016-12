Sidi Bel Abbès : L’ANEM lance un site internet dédié aux demandeurs d’emploi

Réagissez

Un nouveau mode de recrutement a été lancé à Sidi Bel Abbès en faveur des candidats à l’embauche, qui, dorénavant, seront dispensés des déplacements parfois fastidieux, et des longues attentes dans les couloirs habituellement encombrés de l’Agence locale de l’emploi.

Pour ce faire, celle-ci vient, en effet, de mettre en place un site internet, consultable à tout moment, et qui devrait permettre aux jeunes chômeurs de s’inscrire directement en ligne sur les listes nominatives des demandeurs d’emploi. En optant pour ce procédé de recrutement à distance qui est en phase d’expérimentation, ladite agence se pose assurément en véritable trait d’union entre les postulants à l’emploi et les différents organismes en quête de main-d’œuvre. Opérationnel depuis quelques jours seulement, le site internet permet aux candidats à l’embauche d’accéder, pour l’heure, à une douzaine d’entreprises publiques versées dans divers créneaux d’activités économiques et commerciales. Appelé à se généraliser graduellement, dès le début du mois de janvier prochain, à toutes les régions du pays, ce mode de recrutement a ciblé, pour le moment, quatre wilayas pilotes (Boumerdès, Bejaïa, Annaba et Sidi Bel Abbès).