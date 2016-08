Sidi Bel Abbès : Intense activité au CHU

Réagissez

L’activité du centre hospitalo-universitaire de Sidi Bel Abbès a sensiblement augmenté en 2016. Les plus fortes hausses concernent le service ophtalmologie où il été procédé à 25 greffes de la cornée depuis janvier 2016, a indiqué, hier, le Dr Boumediene Elhabachi, chirurgien, lors d’une conférence de presse animée au service de chirurgie générale aux cotés de plusieurs chefs de service du CHU.

«L’activité de l’hôpital connait une évolution tangible depuis la mise en pratique, à partir de 2013, d’un plan de restructuration englobant l’ensemble des structures hospitalières», explique Dr Elhabachi, étayant ses propos par un bilan chiffré portant sur une période de trois ans. Il a, ainsi, indiqué que le service d’ophtalmologie a introduit, depuis février dernier, la chirurgie du décollement de la rétine, «une intervention lourde et d’urgence», dit-il, tout en se fixant comme objectif de lancer, dans les mois à venir, la chirurgie rétinienne notamment la chirurgie de la rétinopathie diabétique.

Selon lui, les patients diabétiques auront la possibilité de se faire opérer la rétine alors que cette intervention était pratiquement impossible auparavant. Pour le conférencier, les services de cardiologie et d’oto-rhino laryngologie (ORL) ont également enregistré des avancées en matière de prise en charge des malades. «Le lancement, à partir de 2013, de la cardiologie interventionnelle a permis de réaliser 125 coronographies, 56 angioplasties coronaires et la pose de 25 pace maker», ajoute-il, précisant que le service ORL a déjà réussi à réaliser des implantations cochléaires chez 59 enfants sourds profonds.

«Le service ORL du CHU de Sidi Bel Abbés est parmi les premiers centres à avoir introduit cette technique en juin 2008», révèle le Dr Elhabachi. Ayant connu un renforcement en matière d’encadrement médical et la mise en place de nouveaux équipements, le service ORL pratique également la chirurgie fonctionnelle otologique, la chirurgie cancérologique (tous les cancers de la sphère ORL en particulier le cancer du larynx) et la chirurgie cancérologique de la cavité naso-sinusienne et bucco-pharyngée, largement répandus chez la gent masculine.

Aussi, le service de chirurgie est en mesure, d’après le conférencier, de pratiquer une vingtaine de techniques de sénologie et de réparation mammaire et ce, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Il s’agit, entre autres, de la reconstruction mammaire par greffe graisseuse pure ainsi que la prospection par ganglion sentinelle à travers une méthode radioactive.

Au niveau du service de médecine interne, il est également annoncé la prise en charge des scléroses en plaque et toutes les urgences neurologiques, alors qu’au niveau de celui de diabétologie, il a été procédé à l’ouverture d’un hôpital du jour pour la prise en charge des diabétiques. Pour les praticiens du CHU, l’acquis le plus important consiste à réaménager le service des urgences (UMC) et l’introduction, dans les plus brefs délais, de l’endoscopie thérapeutique au sein des UMC.

L’endoscopie thérapeutique, signale le Dr El Habachi, est une méthode mini invasive qui doit épargner aux patients beaucoup d’interventions inutiles et permette de mieux préparer certaines interventions chirurgicales. S’agissant des UMC, il est prévu, à brève échéance, d’externaliser le service des consultations spécialisées et de rattacher ses locaux au service des urgences, «afin de disposer d’une unité d’urgence plus étoffée en mesure de faire face à l’afflux grandissant de blessés et de malades nécessitant des soins immédiats», estime-t-il.