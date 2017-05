Sidi Bel Abbès : Incendie dans un immeuble

Réagissez

Vingt et une personnes ont été secourues, dans la nuit de mercredi à jeudi, par la Protection civile suite à un incendie qui s’est déclaré dans un immeuble de la cité Saâda au quartier Sidi Djilali, à la périphérie de la ville de Sidi Bel Abbès.

Selon la cellule de communication de la Protection civile, l’incendie s’est déclaré au niveau de la colonne montante d’un immeuble, où s’étaient entassés des détritus et autres déchets plastiques. La propagation de la fumée a provoqué la panique parmi les résidants, dont six femmes, quatre hommes et onze enfants, souffrant de difficultés respiratoires, ont été évacués vers le centre hospitalo-universitaire Hassani Abdelkader de Sidi Bel Abbès. L’état de santé des victimes admises à l’hôpital «ne présente pas de complications», selon la Protection civile. Une enquête a été ouverte par les services de police pour établir les circonstances exactes de ce sinistre.