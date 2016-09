Sidi Bel Abbès : Impressionnant feu de forêt à Sidi Chaïb

Plus de 2650 hectares de forêt et autres maquis ont été, dévastés par les multiples incendies survenus depuis le 1er juin à Sidi Bel Abbès, faisant d’elle la wilaya la plus touchée du pays.

Les dégâts occasionnés par les flammes qui ne cessent de se propager de manière inquiétante, risquent, cependant, de s’aggraver davantage puisque d’importants moyens matériels et d’effectifs (sapeurs-pompiers, agents forestiers, etc.) ont été mobilisés durant tout le week-end pour tenter de circonscrire de gigantesques incendies qui se sont déclarés simultanément dans les zones forestières de Sidi Chaïb, Ras El Ma et Marhoum. Jusqu’à jeudi dernier, les services de la Conservation forestière de Sidi Bel Abbès avaient dénombré 224 départs de feu enregistrés depuis le lancement de la campagne de prévention et de lutte contre le fléau. Une situation qui laisse croire qu’une telle recrudescence appelle, plus que jamais, à un renforcement conséquent des capacités de lutte contre les sinistres assortis d’une impérative actualisation de la stratégie de prévention adaptée à la réalité du terrain. Une réalité qu’illustre le danger qui guette l’important patrimoine forestier (203 000 hectares) dont dispose la wilaya de Sidi Bel Abbès.









M. Habchi