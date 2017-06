Sidi Bel Abbès : Il tue son grand-père pour lui dérober de l’argent

Le tribunal criminel de Sidi Bel Abbès vient de condamner les dénommés B.A. et B.H. à la peine capitale pour coups et blessures volontaires et homicide commis sur la personne d’un octogénaire.

Les faits qui se sont déroulés dans la paisible commune de Zérouala, localité située à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès, remontent à cette fatidique journée du 26 août dernier, lorsque B.A., qui n’est autre que le petit-fils de la victime, et son complice B.H. avaient jeté leur dévolu sur une importante somme d’argent (82 millions de centimes) que venait d’encaisser le grand-père consécutivement à une transaction commerciale. Pour parvenir à leurs fins, les mis-en-cause se rendirent au domicile du vieillard où, contre toute attente, ils furent surpris par ce dernier alors qu’ils fouillaient désespérément une armoire censée abriter l’argent. Pris de panique, ils décidèrent de réduire au silence la victime en la brutalisant violemment et en lui bâillonnant la bouche avant de prendre la fuite. Evacué au service des urgences-médico-chirurgicales du centre hospitalo-universitaire Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès, l’octogénaire qui était gravement atteint, succomba à ses blessures quelques instants seulement après son admission. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a mis en évidence l’extrême gravité des faits avant de réclamer la peine capitale à l’encontre des deux prévenus. A l’issue des délibérations, le petit-fils et son acolyte ont été condamnés à mort.



M. Habchi