Réagissez

Alors qu’elle a pris fin mercredi 15 mars, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, qui, contre toute attente, a évolué manifestement à petits pas dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, n’a pu atteindre les objectifs escomptés.

Des objectifs visant la vaccination de plus de 119 000 élèves des cycles d’enseignement primaire et moyen. Or, jusqu’à la veille de sa clôture, soit 9 jours après son entame, l’opération n’a touché que 12 950 élèves. Conséquence d’une rumeur persistante mettant en cause la fiabilité des vaccins, une forte appréhension a gagné les parents d’élèves, dont la plupart, craignant d’éventuels effets sur la santé de leur progéniture, ont décidé purement et simplement de s’en abstenir.

Cela étant, la goutte qui a fait déborder le vase aura été, sans nul doute, la mise en circulation des fameux formulaires, enjoignant aux parents de signifier préalablement leur accord pour la vaccination de leurs enfants. Restées sans écho, les multiples actions explicatives, conjuguées aux assurances formulées par les pouvoirs publics quant à la conformité des vaccins, n’ont pu convaincre les parents d’élèves, qui sont restés de marbre en affichant leur réticence à l’opération vaccinale.

Même son de cloche à Saïda, où la même campagne de vaccination a suscité des appréhensions de la part des parents, qui craignaient que leur progéniture ne soit pas à l’abri de la prétendue nocivité du vaccin, suite à la folle rumeur de la non-efficacité et de la dangerosité du produit inoculé.

Un directeur d’école de Dar Beïda nous affirme que certains parents d’élèves se sont déplacés dans des établissements scolaires pour demander la non-vaccination de leurs enfants. Selon le directeur départemental de la santé, questionné mardi, la vaccination contre la rubéole et de la rougeole pour les enfants de 6 à 14 ans a ciblé 70 000 enfants. Seuls 31%, soit 21 700 élèves, ont été vaccinés pour le moment.