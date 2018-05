Sidi Bel Abbès : Elections à la Chambre de commerce et d’industrie

Réagissez

Le renouvellement des organes de la Chambre de commerce et d’industrie de la Mekerra (CCIM) a connu, samedi, une forte participation des opérateurs économiques de Sidi Bel Abbès.

Au total, 350 membres régulièrement inscrits à la CCIM ont pris part à cette opération de renouvellement englobant quatre principaux secteurs d’activité, à savoir le BTPH, les services, l’industrie et le commerce. Vingt-deux opérateurs économiques appartenant aux quatre secteurs sus-cités ont été élus au terme de ce scrutin.

«Il y a une évolution positive en termes de participation au processus de renouvellement des organes de la CCIM», souligne Bouziane Benkhalifa, président de la Chambre de commerce. Selon lui, le taux de participation à cette opération a atteint les 77%. Pour Ali Khanteur, président sortant de la CCIM, «la Chambre de commerce est de plus en plus attractive au vu des efforts déployés par l’ensemble de ses membres et du personnel de la CCIM durant le mandat écoulé».

S’agissant du scrutin, ce sont les secteurs du BTPH et du commerce qui ont enregistré un afflux très remarqué des votants. Pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, les membres de Confédération générale du patronat (CGP-BTPH) ont raflé tous les sièges à pourvoir. «Cela démontre la qualité du travail organisationnel de la CGP et sa volonté de contribuer au développement de la wilaya», précise Meksi Abdellah, candidat à la présidence de la CCIM.

«Je compte rendre la Chambre plus dynamique avec une équipe compétente, tout en poursuivant les efforts qui ont été consentis précédemment par les différents membres et collègues au sein de la CCIM», explique-t-il, ajoutant qu’un plan d’action pour les cinq prochaines années sera soumis à l’appréciation des vingt-deux membres de l’assemblée générale. L’élection du président et des deux vice-présidents, ainsi que des membres du bureau de la CCIM interviendra sous huitaine, après expiration des délais de recours, selon Bouziane Benkhalifa.