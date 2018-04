Sidi Bel Abbès : Djamil Abdelkader élue meilleure école

Réagissez

La situation peu reluisante dans laquelle sont confinés inconsidérément plusieurs établissements scolaires implantés dans la wilaya de Sidi Bel Abbès n’est assurément pas une fatalité.

La preuve probante vient d’être donnée par l’école Djamil Abdelkader, qui a réussi à décrocher le prix du meilleur établissement d’enseignement primaire lors du concours organisé dans la daïra de Sidi Lahcène. Le choix du jury a été motivé par la mutation tout aussi rapide que positive subie par l’école lauréate, qui, à la rentrée scolaire de septembre dernier seulement, ne payait manifestement pas de mine (murs lézardés, façade atone, cour dégradée, environnement délaissé, etc.).

Le mérite de l’amélioration multiforme enregistrée par l’établissement qui s’est nettement distingué parmi une vingtaine d’écoles en lice pour la compétition, revient, cependant, aussi bien au personnel administratif et pédagogique qu’aux élèves et leurs parents, dont la contribution collective (volontariat, entretien, etc.) a été déterminante pour l’obtention d’une telle distinction.

Une distinction illustrée par l’acquisition d’une subvention de quinze millions de dinars pour les travaux d’extension de l’école, l’installation d’équipements photovoltaïques, et un lot de manuels et ouvrages pour la bibliothèque scolaire.