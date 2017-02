Sidi Bel Abbès : Des habitants réclament un meilleur cadre de vie

Réagissez

Les habitants du quartier Larbi Ben M’hidi (ex-Gambetta), l’un des plus populeux de la ville de Sidi Bel Abbès, ont, depuis quelques temps déjà, du mal à supporter la dégradation continue de leur cadre de vie.

S’exprimant par la voix du représentant de leur comité de quartier, ils font état de diverses contraintes (nuisances, boue, manque d’aires de jeux, etc.) dont la plus saillante est liée à la détérioration prononcée qui affecte une grande partie de la voirie. Ils ont tenu à préciser, à ce propos, que les différentes rues et venelles qu’ils empruntent quotidiennement, ainsi que leurs enfants, sont devenues quasiment impraticables tant elles sont parsemées d’innombrables crevasses, ornières et autres nids de poules.

Les résidents du quartier ont également évoqué l’absence, peu rassurante, de l’éclairage public qui affecte particulièrement leur cité dont «de larges pans, disent-ils, baignent, le soir venu, dans les ténèbres». Ils n’ont, cependant, pas hésité à souligner que cette déplorable situation qui «semble manifestement s’installer dans la durée», a été portée, à maintes reprises, à la connaissance des responsables locaux sans pour autant susciter une quelconque réaction à leurs doléances. Ils attendent, cependant, une intervention pressante des pouvoirs publics qu’ils sollicitent instamment pour une salutaire opération de réhabilitation de leur lieu de vie.