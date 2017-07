Sidi Bel Abbès : Des enfants orphelins s’initient à la peinture

Réagissez

Les enfants orphelins parrainés par l’association humanitaire Sawaid El Ihssène ont été conviés, mardi, à une intéressante journée d’initiation à l’art pictural, qui s’est déroulée à la maison de la culture Kateb Yacine de Sidi Bel Abbès.

Intitulée «L’innocence respire l’art et la nature», la rencontre, qui a été organisée par l’association des arts plastiques El Basma, a été l’occasion pour les chérubins de faire leurs premiers pas dans la peinture et le dessin. Encadrés par un groupe de plasticiens affiliés à l’association «El Basma», les artistes en herbe ont pu donner libre cours à leur imagination en esquissant, dans une ambiance conviviale, une variété de dessins et de tableaux représentant notamment la nature, la flore, les arbres, les paysages et autres.

Faisant montre d’un engouement particulier, ils se sont également initiés à l’usage de divers produits naturels utilisés comme colorants dans la confection de tableaux picturaux, à l’image du charbon, du café, du thé, de la betterave et de l’oignon. La rencontre éducative, qui a vu la présence de plusieurs artistes-peintres locaux, a été clôturée par une conférence ayant pour thème «La nature et son impact psychologique sur l’enfant».