Sidi Bel Abbès : Des cantines scolaires manquent de personnel qualifié

Totalisant plus de 200 unités de restauration, le réseau des cantines scolaires de Sidi Bel Abbès est appelé, dès cette année, à desservir potentiellement un effectif global estimé à quelque 64 000 élèves du cycle primaire. Un chiffre significatif qui représente presque la moitié de la population scolaire de la wilaya où l’on dénombre près de 150 000 élèves au niveau des trois paliers. Il reste, cependant, à relever que certaines cantines scolaires qui ont pourtant pour vocation d’assurer un soutien alimentaire conforme aux ratios réservés aux enfants, font face au sempiternel manque de personnel qualifié (préparateurs, employés de cuisine, serveurs, etc.). Recrutés le plus souvent sur le «tas», les agents de service ont, en fait, du mal à s’acquitter convenablement de leurs tâches qui, faut-il le rappeler, nécessitent des aptitudes et un niveau de qualification confirmé pour la préparation des repas, équilibre nutritionnel des élèves, calories, etc. Une situation qui n’a pas été sans faire réagir, çà et là, nombre de parents d’élèves qui n’ont de cesse de réclamer à qui de droit une salutaire amélioration de ces cantines scolaires.