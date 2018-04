Réagissez

La session ordinaire de l’Assemblée populaire communale de Sidi Bel Abbès, tenue, hier, à l’Hôtel de Ville, a été marquée par l’intervention houleuse des représentants d’associations de quartier opposés à la réalisation de projets immobiliers le long des espaces verts de Sidi Djilali.

Exaspérés par l’absence de réponse des élus locaux quant à leurs doléances, les représentants du mouvement associatif ont, dans une violente diatribe, dénoncé une «collision d’intérêts entre certains élus et des promoteurs voulant accaparer, coûte que coûte, des espaces verts». L’un de ces représentants, en l’occurrence M. Kandsi, s’est dit «choqué de constater qu’aucun responsable n’a pris le soin d’assurer le suivi du dossier du foncier à Sidi Djilalli».

Et de procéder à l’annulation des permis de construire délivrés à deux promoteurs, «et ce malgré les instructions écrites du wali et du chef de daïra ainsi que les conclusions du verdict rendu en faveur des associations par le tribunal administratif», dira-t-il. «C’est de l’injustice. L’avocat de la municipalité se trouve actuellement en France, au moment où l’affaire doit être examinée par le Conseil d’Etat.

Nous avons comme l’impression qu’on veut gagner du temps afin de consolider la position de certains promoteurs au détriment de l’intérêt de la collectivité et des habitants des quartiers de Sidi Djilali», ont protesté des représentants d’associations avant de quitter bruyamment la salle de délibérations de l’APC. Pour le maire, Adda Boudjellal, les revendications des associations sont «légitimes», estimant cependant que l’annulation des permis de construire ne relève pas de ses prérogatives. «Je suis entièrement solidaire avec les habitants de Sidi Djilali.

Le seul à pouvoir trancher en leur faveur est bel et bien le wali», a-t-il a déclaré à la presse à l’issue de la session plénière. Selon lui, «une solution consensuelle permettant de préserver les intérêts des uns et des autres doit être trouvée». Rappelons-le, le tribunal administratif de Sidi Bel Abbès avait donné, en janvier dernier, gain de cause aux habitants de Sidi Djilali, en rejetant une requête déposée par des promoteurs privés à l’effet d’annuler la décision de gel du permis de construire prononcée en novembre 2017 par l’APC de Sidi Bel Abbès.

Initiée à la fin des années 1980, la zone d’habitation urbaine nord (ZHUN), appelée communément «la nouvelle ville de Sidi Djilali», vit, depuis quelques mois, au rythme d’un mouvement de contestation citoyen après l’attribution d’assiettes foncières à des promoteurs privés, alors qu’elles devaient initialement servir à accueillir des espaces verts et des aires de jeu. D’une superficie de 351 hectares, la ZHUN Nord devait, au début des années 2000, recevoir 10 000 logements et un certain nombre d’équipements en favorisant la création d’un centre d’animation complémentaire au centre-ville.

En 2005, cette zone comptait déjà 12 400 logements, selon l’Agence nationale d’aménagement du territoire (ANAT), et qui, depuis, ont augmenté pour atteindre un total avoisinant les 15 000 logements en collectif, semi-collectif et individuel (lotissements).

L’attribution dans le cadre du Comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements (Calpiref) de terrains à une demi-douzaine de promoteurs immobiliers, par l’ex-wali, Mohamed Hattab, quelques semaines avant sa mutation en décembre 2016, avait suscité la colère des habitants du quartier de Sidi Djilali et des cités périphériques de Benhamouda.

Pour les habitants de Sidi Djilali, les textes de loi préservant les espaces verts et autres zones de détente ont été clairement transgressés au profit d’intérêts opaques et de réseaux d’influence qui ont procédé, graduellement au dépeçage du foncier à Sidi Bel Abbès.