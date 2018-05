Sidi Bel Abbès : Coup d’envoi de la troisième édition de la balade à vélo

Réagissez

Pour la troisième année consécutive, l’association Béni Ameur organise, en collaboration avec la ligue de cyclisme de Sidi Bel Abbès, l’événement Balade à vélo du «Petit-Paris», aujourd’hui à partir de 9 h. Cette balade à deux-roues, à laquelle s’associent la direction de la jeunesse et des sports, la sûreté de wilaya, la Protection civile et l’APW, prendra le départ à partir de l’ODEJ et sillonnera les principales artères du centre-ville de Sidi Bel Abbès. «Cette journée de samedi sera décrétée journée sans voiture au centre-ville de Sidi Bel Abbès», indique Kazouz Mohamed, président de l’association Béni Ameur. «Cette journée sera l’occasion de sensibiliser les citoyens aux bienfaits du sport et de les inciter à la protection de l’environnement en s’investissant largement à combattre toutes formes de pollution», dira-t-il. «Partez à deux roues à la découverte de la ville de Sidi Bel Abbès, de ses paysages, de son terroir et de ses habitants. Que vous soyez cycliste confirmé ou débutant, adepte de la descente en VTT, cyclotouriste en recherche de boucles et circuits à vélo ou encore à la recherche de balades sécurisées à faire en famille, la capitale de la Mekerra vous ouvre ses bras», ajoutera-t-il. Avis donc aux amateurs !