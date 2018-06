Sidi Bel Abbès : Cap sur l’intégration de la pisciculture dans l’agriculture

Réagissez

Le processus d’intégration graduelle de la pisciculture dans le secteur agricole poursuit son petit bonhomme de chemin à Sidi Bel Abbès, permettant ainsi aux fellahs de se découvrir une autre vocation.

Une session de formation vient, en effet, d’être initiée par la direction de la pêche et des ressources halieutiques pour le compte d’une centaine d’agriculteurs issus de diverses communes de la wilaya. Encadré par une équipe de spécialistes, le cycle de formation se subdivise en divers cours théoriques et pratiques devant permettre aux fellahs de s’imprégner des rudiments de base touchant précisément aux techniques d’élevage de poisson et des conditions d’amélioration et de développement de la production piscicole dans son ensemble.

Parmi les principaux thèmes complémentaires programmés tout au long de la session, figurent également ceux inhérents aux modalités de gestion et d’exploitation des bassins d’irrigation agricole et aux moyens à mettre en pratique en vue de tirer le meilleur parti de l’opération d’intégration de la pisciculture dans le secteur de l’agriculture. Selon une source proche de la direction de la pêche et des ressources halieutiques, le programme de formation, qui fait l’objet, au fur et à mesure, de diverses séances d’évaluation, devrait cibler, dans un futur proche, quelque cinq cents agriculteurs activant dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.