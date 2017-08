Sidi Bel Abbès : Bessma.net, une initiative citoyenne en plein essor

Réagissez

Retisser du lien social, redonner le sourire à des citoyens de la ville, bannir l’oubli et mettre en lumière le parcours des personnalités marquantes, c’est le credo du groupe Bessma.net, une initiative citoyenne et fédératrice née en juillet 2012. Depuis cette date, les rencontres de ce groupe ne cessent d’attirer l’adhésion de dizaines de citoyens, d’anciens sportifs, d’hommes de lettres, de chefs d’entreprise et de divers acteurs associatifs.

Le concept est né d’un constat simple: l’interaction entre anciens amis ou camarades de classe, stimulée par le développement des réseaux sociaux, pouvait se matérialiser, via ce data média, en rencontres conviviales en des lieux symboliques. «A l’origine, l’initiative Bessma.net était une activité charnière du site La voix de Sidi Bel Abbès», explique Kadiri Mohamed, ancien cadre du secteur de l’éducation et l’un des initiateurs de ce groupe.

Petit à petit, les membres de ce site ont tenu à partager leurs souvenirs, revisiter l’histoire de leur ville et mettre en œuvre des actions de solidarité à travers des rencontres conviviales et des visites organisées au chevet de personnalités marquantes, souffrantes ou vivant dans des conditions difficiles. Selon M. Kadiri, Bessma.net s’inscrit dans une démarche désintéressée et fait appel uniquement au sens du bénévolat de ses membres actifs.

Ces visites s’effectuent, ajoute-t-il, après une courte concertation des membres de Bessma.net, sont partagées en direct sur les réseaux sociaux et sont positivement perçues par des milliers d’internautes. «Il faut le dire, Bessma.net est bel et bien un espace collaboratif, qui a conquis les cœurs et constitue, indéniablement, un espace rassembleur qui tente de rapprocher les Belabessiens entre eux», précise-t-il.

En moyenne, trois à quatre rencontres sont organisées chaque mois au niveau d’espaces culturels ou d’échanges associatifs, à l’image de la bibliothèque centrale de la ville de Sidi Bel Abbès, la maison de la culture Kateb Yacine, le siège des Scouts musulmans, ou, plus récemment, au niveau d’espaces de détente et de loisirs mis gracieusement à leur disposition par leurs propriétaires.

Il y a quelques jours, le groupe de Bessma.net a tenu à rendre hommage, à titre posthume, à feu Nadjel El Hadj Miloud, un ancien employé des services communaux. «Nadjel El Hadj Miloud était un personnage haut en couleur, apprécié aussi bien de ses collègues que des citoyens de la ville pour ses nobles missions au sein de l’équipe d’assainissement de la commune. Très humble, il était sollicité par les habitants des quartiers populaires, souvent confrontés aux problèmes épineux des canaux d’évacuation, vétustes et anciens, dont lui seul avait le secret», note notre interlocuteur.

Pour la circonstance, Me Mellali Mustapha a été honoré par Bessma.net après avoir passé avec succès, en Jordanie, son examen de conseiller en arbitrage international. «Notre vœu le plus cher est de consolider le rôle du mouvement citoyen à Sidi Bel Abbès à travers des actions de solidarité multiformes portées par un système de valeurs fort et fiable», conclut M. Kadiri.