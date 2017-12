Sidi Bel Abbès : Arrestation de trois malfaiteurs dont une femme

Réagissez

Les services de sûreté de Sidi Bel Abbès viennent d’élucider une affaire portant sur plusieurs vols commis à l’intérieur de véhicules.

Alertés par les victimes, les enquêteurs judiciaires ont pu interpeller l’instigateur principal de la bande sur la base des empreintes digitales relevées par la police scientifique. Auditionné, l’individu a dénoncé ses deux complices, dont une jeune femme qui n’est autre que sa compagne. Les mis en cause ont reconnu leurs méfaits avant d’avouer que la jeune femme avait pour tâche d’écouler sur le marché local les produits volés.

L’enquête a révélé que, pour arriver à leurs fins, les mis en cause jetaient leur dévolu sur les véhicules stationnés généralement à l’abri des regards. Les policiers ont quand même récupéré divers objets et accessoires dérobés par les malfaiteurs (postes radio, cassettes, téléphones portables, etc.). Déférés devant le parquet, le chef de bande a été écroué tandis que ses acolytes ont été assujettis à une procédure de citation directe.