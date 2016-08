Sidi Bel Abbès : 750 hectares de végétation ravagés par les flammes

Réagissez

Depuis juin dernier, les feux ont ravagé plus de 750 hectares de forêt, maquis et autres parcelles de broussailles à Sidi Bel Abbès. Engagés sur plusieurs fronts, les éléments de la Conservation des forêts et de la Protection civile ont eu, jusqu’alors, à intervenir pour circonscrire 43 foyers d’incendie survenus, pour la plupart, dans le sud de la wilaya. Les massifs forestiers les plus touchés par les sinistres sont situés notamment dans les zones vulnérables de Télagh, Merrine, Moulay Slissen, Taoudmout, Ras El Ma et Dhaya.