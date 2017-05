Sidi Bel Abbès : 731 logements AADL distribués

Réagissez

l Heureux dénouement pour 731 familles qui, après une longue et fastidieuse attente, ont pu recevoir les titres et les clefs de leur appartements avant de s’y installer dans une ambiance empreinte d’allégresse et de convivialité.

Bon nombre de citoyens ayant souscrit, voilà plus d’une quinzaine d’années déjà, au programme de logements de type location-vente (AADL) initié dans la ville de Sidi Bel Abbès, ne pouvaient espérer mieux que de prendre possession de leurs biens dès l’entame du mois de Ramadhan. Tel a été l’heureux dénouement pour 731 familles qui, après une aussi longue et fastidieuse attente, ont pu recevoir les titres et les clefs de leur appartements avant de s’y installer dans une ambiance empreinte d’allégresse et de convivialité. Une ambiance qui leur a certainement fait oublier quelque peu les conditions plutôt pénibles (promiscuité, incommodité, charges locatives, etc.) dans lesquelles elles ont vécu pendant longtemps, faute de «toit» en bonne et due forme.

Les logements nouvellement attribués aux heureux bénéficiaires se subdivisent précisément en deux tranches ; à savoir : 414 et 317 unités qui ont été réalisées sur un site jouxtant le fameux boulevard d’excellence (nouveau pôle urbain) et au lieu-dit «le Bosquet» de la ville de Sidi Bel Abbès. Par ailleurs, il faut noter, d’après une source locale bien informée, qu’un lot de 340 logements, actuellement en cours d’achèvement, seront bientôt distribués en prévision d’un autre événement majeur qui n’est autre que l’Aïd El Fitr.

Aussi, ce sont 340 familles qui devront, dans moins d’un mois, quitter leur habitations vétustes pour jouir d’un nouveau toit flambant neuf.