Sidi Bel Abbès : 6500 nouvelles places à l’université

Plus de 6500 places pédagogiques seront réceptionnées à l’université Djilali Liabès (UDL) dès la prochaine rentrée 2017-2018, a indiqué, hier, le vice-recteur de l’université chargé de la communication.

Ces nouvelles places pédagogiques permettront, tout en renforçant les structures déjà existantes, d’améliorer les conditions d’accueil des nouveaux bacheliers, dont le nombre est estimé cette année à 6200, dont une centaine d’étudiants étrangers. Selon le même responsable, l’UDL accueillera à partir de septembre prochain quelque 29 000 étudiants inscrits en graduation au niveau de neuf facultés et de l’Ecole supérieure d’informatique (ESI), ainsi que 3000 autres en post-graduation (doctorat classique et LMD). Elevée au rang de pôle universitaire au niveau de l’ouest du pays, l’université de Sidi Bel Abbès a dispensé durant l’année universitaire 2016-2017 des formations dans divers domaines à quelque 493 étudiants étrangers représentant pas moins de 23 nationalités.

L’encadrement de l’UDL sera assuré cette année, précise le même responsable, par un corps professoral composé de 1359 enseignants permanents, 400 professeurs et professeurs conférenciers et plus de 700 enseignants contractuels. Rappelons que le ministère de l’Enseignement supérieur avait annoncé en juin dernier qu’une plateforme électronique dédiée aux demandes de changements autorisés sera ouverte les 5 et 6 septembre. Ces demandes seront examinées entre le 7 et le 9 septembre, la période des inscriptions finales étant fixée entre le 10 et le 14 septembre. Par ailleurs, les nouveaux bacheliers auront la possibilité cette année d’adresser les demandes d’hébergement à partir du 16 août, date à laquelle ils seront fixés quant à leur orientation.

La rentrée universitaire pour les nouveaux étudiants aura lieu le 17 septembre 2017, alors qu’elle débutera, pour les anciens, le 5 du même mois.