Sidi Bel Abbès : 520 logements seront bientôt distribués

Une nouvelle tranche de 520 logements de type location vente (AADL 1) sera distribuée dans un futur proche dans la ville de Sidi Bel Abbès.

Le quota se subdivise précisément en 272 logements réalisés au lieudit «Le Bosquet» et 248 autres édifiés sur un site jouxtant le fameux boulevard de «l’Excellence». Bien que tardive, l’attribution de ces logements mettra fin à la longue et intenable attente des souscripteurs qui commençaient à s’impatienter eu égard aux multiples contraintes sociales auxquelles ils sont confrontés.

En effet, si bon nombre de postulants se sont résignés à recourir à la location de logements dont les coûts sont le plus souvent exorbitants, d’autres, moins nantis, ont été contraints de vivre dans des conditions d’habitat particulièrement précaires (logis délabrés, exiguïté, etc.). Il y a lieu de signaler qu’un projet non moins important a été lancé aux abords de la route de Tessala, où quelque 800 logements du même type sont en cours de réalisation.