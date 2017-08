Sidi Bel Abbès : 441 hectares de forêt ravagés par le feu

Réagissez

Trois jours après sa subite déclaration, le gigantesque incendie qui consume insidieusement la fameuse et non moins vulnérable forêt d’Ikty, un espace situé près de Sidi Ali Benyoub, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès, n’est toujours pas maîtrisé en dépit de la mobilisation accrue des sapeurs-pompiers, secondés par des équipes d’intervention de la Conservation des forêts.

Une situation qui semble, du reste, s’aggraver inconsidérément à la faveur du redoutable sirocco et de la température caniculaire qui sévissent depuis quelques jours dans la région. Face à l’inquiétante tournure prise par le sinistre, les services de la Protection civile ont été contraints de recourir, dès lundi matin, à la colonne mobile pour tenter de venir à bout des immenses flammes qui sont devenues d’autant plus menaçantes qu’elles risquent de se propager aux sites environnants (forêts, exploitations agricoles, élevage, ruchers, etc.).

Selon une source locale, des riverains de la forêt d’Ikty, visiblement alarmés par l’ampleur des flammes, se sont vite ralliés aux soldats du feu pour prendre part au difficile combat engagé contre le brasier. En attendant une évaluation actualisée des dégâts occasionnés par les différents incendies survenus à Sidi Bel Abbès depuis le début du mois de juin dernier, il y a lieu de signaler qu’un bilan partiel fait état de quelque 441 hectares de forêt, broussailles et autres maquis qui ont été calcinés par le feu.