Quelque 1540 jeunes bénévoles issus de diverses communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont été formés au secourisme depuis l’année 2010.

Une opération initiée par la protection civile, qui, pour ce faire, a mis en pratique un intéressant programme de formation de base, dont l’application a été confiée à des cadres spécialisés. Se subdivisant en plusieurs sessions successives, le programme comprend divers cours théoriques et pratiques, qui, s’étalant sur une vingtaine de jours, ont permis aux participants de s’imprégner des méthodes d’organisation et d’application thérapeutique des premiers soins, des techniques de sauvetage des blessés et de la conduite à tenir pour venir en aide aux personnes en situation d’urgence.

Le programme de formation a permis, également, aux jeunes secouristes qui sont issus de diverses franges sociales (étudiants, fonctionnaires, etc.) de participer à bon nombre d’exercices de simulation. Face à l’inquiétante ampleur des accidents multiformes (routiers, domestiques, etc.) survenus au cours de ces dernières années à Sidi Bel Abbès, ces cycles de formation se révèlent d’autant plus utiles que les cohortes de jeunes secouristes formées constituent, en cas de sinistres, un précieux maillon devant être intégré dans la chaîne de secours.

Un maillon potentiel qui pourrait effectivement contribuer, à tout moment, à la prise en charge préliminaire des victimes (premiers soins, assistance, etc.) en attendant l’arrivée des équipes de secours opérationnels relevant la protection civile.