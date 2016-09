Sidi Bel Abbès : 12 blessés dans un accident

Réagissez

Douze personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, dimanche après-midi, sur le tronçon routier reliant les communes rurales de Télagh et Dhaya, au sud de Sidi Bel Abbès.

L’accident s’est produit lorsqu’un bus de transport de voyageurs de marque Toyota est entré en collision frontale avec un véhicule léger Renault Symbol. On dénombre neuf blessés qui se trouvaient dans le bus et trois autres qui occupaient les sièges du véhicule. Ces trois derniers ont été manifestement polytraumatisés (lésions, fractures, etc.) alors que les neuf autres ont eu des blessures de diverses gravités. Les victimes du drame qui, selon une source locale, aurait pour origine l’excès de vitesse, ont été évacuées en urgence vers centre hospitalier de la ville de Télagh par les services de la protection civile.