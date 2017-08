Sidi Bel Abbès : 1 mort et 3 blessés graves dans un accident

Réagissez

Une personne a perdu la vie et trois autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu mercredi après-midi sur l’axe routier reliant la ville de Sidi Bel Abbès à celle de Sidi Brahim. Le drame s’est produit lorsque deux véhicules utilitaires de types Accent et Kango, qui roulaient probablement à vive allure, sont entrés en collision. Les éléments de la Protection civile se sont rendus sur les lieux, où ils ont prodigué les premiers soins aux personnes blessées avant leur évacuation aux urgences médico-chirurgicales du CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès. La dépouille de l’autre victime a été transférée au service de médecine légale pour les procédures d’autopsie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.