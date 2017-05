Sidi Amer (Sidi Bel Abbès) : Les habitants d’un bidonville réclament des logements

Réagissez

Pris en tenaille entre l’extrême précarité de leur abri de fortune et le danger permanent dû à la proximité d’une ligne ferroviaire, des citoyens résidant à Sidi Amer, un des derniers bidonvilles du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ne cessent de réclamer à cor et à cri un hypothétique relogement qui mettrait fin à leur long calvaire.

Se sentant pratiquement comme des laissés-pour-compte, ils n’hésitent pas à mettre en avant l’intolérable pénibilité de leurs conditions de vie et celles de leur famille. Ils tiennent à préciser, dans ce contexte, avoir vécu durant plusieurs années déjà dans l’insalubrité et la promiscuité, en subissant, ajoutent-ils amèrement, les multiples aléas saisonniers (froid, infiltration des eaux pluviales, chaleur, poussière, prolifération de moustiques, etc.).

Ils se disent, cependant, fort surpris de ne pas avoir bénéficié de logements, à l’instar de leurs anciens voisins, alors que leurs doléances ont été, à maintes reprises, portées à la connaissance des responsables locaux concernés. Des doléances, soulignent-ils, restées jusque-là sans écho. S’estimant particulièrement lésés, ils s’en remettent aux autorités compétentes pour les tirer d’affaire.